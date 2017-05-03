Гонтарева о конфискованных деньгах Януковича: Мы ждали два года

Председатель Нацбанка прокомментировала зачисление в резервы денег, конфискованных у окружения Януковича

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева положительно оценила увеличение международных золотовалютных резервов на $1,1 млрд, конфискованных у окружения Виктора Януковича. Об этом она рассказала на совещании с президентом Петром Порошенко и министром финансов Александром Данилюком, сообщает пресс-служба АП.



Гонтарева отметила, что рост резервов очень важен для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины.



"Национальный банк очень радуется этому событию. Мы его ждали почти два года. И я хочу подчеркнуть, что это очень важно для нашей макрофинансовой стабильности. Как председатель Национального банка я очень рад, что увеличатся наши чистые резервы ", - сказала Гонтарева.



На этом же совещании президент сообщил, что $1,1 млрд со счетов Януковича сегодня зачислены на счета Госказначейства

Он рассказал также, что еще $200 млн в ценных бумагах будут переданы Министерству финансов и на эту сумму будет уменьшена внутренний долг государства.



"Это не просто увеличивает возможности государственного бюджета и украинского государства по восстановлению справедливости и инвестирования этих средств в украинскую армию, укрепления обороноспособности нашего государства и восстановления социальной справедливости... Эти средства также будут зачислены в золотовалютные резервы государства", - сообщил глава государства.



28 апреля пресс-служба секретаря СНБО Александра Турчинова сообщила, что $1,5 млрд Януковича и его команды по решению суда конфискованы и будут зачислены в госбюджет. Президент затем сказал, что эти средства пойдут на нужды ВСУ.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.