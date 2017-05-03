Активы НБУ в первом квартале сократились на 12,5 млрд грн

По итогам первого квартала активы Нацбанка составили 928 млрд грн

Активы Национального банка Украины в первом квартале уменьшились на 12,5 млрд грн по сравнению с началом года - до 928 млрд грн. Об этом регулятор сообщает в отчете о финансовом положении, размещенном на официальном сайте.



По словам директора департамента финансового контроллинга НБУ Олега Стрынжи, в основном уменьшение активов центробанка произошло за счет сокращения международных резервов, что связано преимущественно с необходимостью осуществления платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.



"Наиболее весомым фактором в сокращении активов центрального банка было уменьшение валютных активов НБУ на 2% до $18,1 млрд. В то же время гривневые активы Нацбанка увеличились на 2,13 млрд грн и составляют 441,4 млрд грн. Это обусловлено увеличением портфеля ценных бумаг Украины в 397,06 млрд грн, сокращением кредитного портфеля НБУ до 35,1 млрд грн. Также по итогам І квартала этого года произошло расформирование резервов под предоставленные кредиты на сумму 5 млрд грн", - отметил Стрынжа.



Обязательства центрального банка за этот период уменьшились на 30,2 млрд грн до 762,75 млрд грн, что обусловлено сокращением объема портфеля депозитных сертификатов, эмитированных НБУ, до 65,5 млрд грн (на 4%) и банкнот и монет в обращении до 311,5 млрд грн (на 9%).



Собственный капитал НБУ вырос на 12% и составляет 165,3 млрд грн.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.