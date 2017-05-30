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НБУ уничтожил банкнот на 41,6 млрд грн

30.05.2017 11:39
В прошлом году Нацбанк изъял из оборота и утилизировал более 821 млн штук изношенных купюр
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) в прошлом году изъял из оборота изношенных банкнот на 41,6 млрд грн. Об этом регулятор сообщает в отчете на официальном сайте.

НБУ отмечает, что это более 821 млн штук изношенных купюр, что на 11,5% меньше, чем в 2015 году (928,3 млн штук на сумму 41,5 млрд грн).

Поскольку сумма утилизированных денег оказалась всего на 0,24% меньше, чем годом ранее, это означает увеличение доли уничтоженных банкнот крупного номинала, объясняет НБУ.

Регулятор прогнозировал в 2017 году рост денежной массы на 13,2%, денежной базы - на 8,4%.

Денежная масса по итогам февраля этого года уменьшилась на 0,6% до 1,06 трлн грн. Объем денежной базы в Украине за апрель 2017 года вырос на 3,2% - до 368,36 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк
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