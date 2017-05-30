НБУ уничтожил банкнот на 41,6 млрд грн

В прошлом году Нацбанк изъял из оборота и утилизировал более 821 млн штук изношенных купюр

Национальный банк Украины (НБУ) в прошлом году изъял из оборота изношенных банкнот на 41,6 млрд грн. Об этом регулятор сообщает в отчете на официальном сайте.



НБУ отмечает, что это более 821 млн штук изношенных купюр, что на 11,5% меньше, чем в 2015 году (928,3 млн штук на сумму 41,5 млрд грн).



Поскольку сумма утилизированных денег оказалась всего на 0,24% меньше, чем годом ранее, это означает увеличение доли уничтоженных банкнот крупного номинала, объясняет НБУ.



Регулятор прогнозировал в 2017 году рост денежной массы на 13,2%, денежной базы - на 8,4%.



Денежная масса по итогам февраля этого года уменьшилась на 0,6% до 1,06 трлн грн. Объем денежной базы в Украине за апрель 2017 года вырос на 3,2% - до 368,36 млрд грн.



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