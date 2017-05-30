Поступления в госбюджет выросли на рекордные 86%: инфографика
Доходы госбюджета в апреле выросли на 85,7% в годовом выражении (по сравнению с апрелем прошлого года). Об этом пишет Ціна держави на своей странице в Facebook.
"За 4 месяца доходы выросли на 47,8%. Для сравнения - план на год +16,4%", - отмечает издание.
По имеющимся данным, основной рост дали конфискованные 29,7 млрд грн беглого экс-диктатора Виктора Януковича и 10 млрд грн прибыли Национального банка Украины.
На начало мая сводный бюджет имел 38,6 млрд грн профицита, что составляет 1,6% ВВП.
На этот год запланирован дефицит в сумме 82 млрд грн, или 3% ВВП.
Доходы госбюджета за первый квартал составили 174,76 млрд грн.
В январе-апреле 2017 года доходы госбюджета Украины составили 259,78 млрд грн, что на 18,9%, или на 41,21 млрд грн, превышает показатели временного плана.
Доходы госбюджета-2017 запланированы в объеме 731,03 млрд грн, расходы - 800,13 млрд грн, что, соответственно, на 18,6% и 16,8% превышает фактические показатели госбюджета-2016.
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