Банкноту в 500 грн подделывают чаще всего - НБУ
Банкнота номиналом 500 грн стала самой популярной среди фальшивомонетчиков. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.
В прошлом году НБУ изъял из обращения около 7 тыс. штук поддельных гривневых банкнот на общую сумму 1,7 млн грн. Это соответствует показателям 2015 года по количеству, однако на 40% больше по сумме, отмечает регулятор.
Рост общей суммы обнаруженных подделок обусловлен увеличением количества поддельных купюр номиналом 500 грн.
Помимо изъятых 2,68 тыс. штук поддельных банкнот номиналом 500 грн, в течение года изъяты 1,8 тыс. банкнот номиналом 50 грн, 1,43 тыс. - номиналом 100 грн и 642 штуки - номиналом 200 грн.
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