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Банкноту в 500 грн подделывают чаще всего - НБУ

30.05.2017 17:10
Купюра в 500 грн стала самой популярной среди фальшивомонетчиков в прошлом году
Фото: пресс-служба НБУ

Банкнота номиналом 500 грн стала самой популярной среди фальшивомонетчиков. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

В прошлом году НБУ изъял из обращения около 7 тыс. штук поддельных гривневых банкнот на общую сумму 1,7 млн грн. Это соответствует показателям 2015 года по количеству, однако на 40% больше по сумме, отмечает регулятор.

Рост общей суммы обнаруженных подделок обусловлен увеличением количества поддельных купюр номиналом 500 грн.

Помимо изъятых 2,68 тыс. штук поддельных банкнот номиналом 500 грн, в течение года изъяты 1,8 тыс. банкнот номиналом 50 грн, 1,43 тыс. - номиналом 100 грн и 642 штуки - номиналом 200 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк
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