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ЕБРР открыл региональный офис в Одессе

30.05.2017 18:33
ЕБРР сегодня открыл третий в Украине офис за пределами Киева
Фото: cbw.ge

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сегодня, 30 мая, открыл свой региональный офис в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Одесское представительство станет третьим за пределами столицы и центральным для южных регионов Украины.

"Мы уверены, что наш новый офис будет способствовать развитию малого бизнеса в Одесской области и на юге Украины", - сообщил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ЕБРР
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