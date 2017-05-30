ЕБРР открыл региональный офис в Одессе

ЕБРР сегодня открыл третий в Украине офис за пределами Киева

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сегодня, 30 мая, открыл свой региональный офис в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



Одесское представительство станет третьим за пределами столицы и центральным для южных регионов Украины.



"Мы уверены, что наш новый офис будет способствовать развитию малого бизнеса в Одесской области и на юге Украины", - сообщил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

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