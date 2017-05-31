НБУ сообщил о росте дефицита платежного баланса
Дефицит текущего счета платежного баланса в апреле составил $146 млн, тогда как в апреле прошлого года сальдо было положительным - $164 млн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Национального банка Украины (НБУ).
Регулятор отмечает, что формирование дефицита текущего счета в апреле объясняется расширением дефицита внешней торговли товарами и услугами и выплатами дивидендов - с июня 2016 НБУ разрешил выплаты по 2014 - 2015 годы, а с апреля 2017 - также по 2016 год. В целом, за первые четыре месяца дефицит текущего счета составил $1,3 млрд., оставшись на уровне соответствующего периода прошлого года.
По данным НБУ, в апреле произошло существенное замедление роста экспорта в годовом измерении - до 7,5% по сравнению с 38,2% в марте.
"Прежде всего это произошло из-за снижения экспорта продукции металлургии (на 7,1% г/г по сравнению с ростом на 36,8% г/г в марте) вследствие углубления падения металлургического производства в условиях приостановления перемещения грузов между подконтрольными и неподконтрольными территориями Донбасса и захвата ряда предприятий на неподконтрольных территориях", - отметили в Нацбанке.
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