В этом году МВФ может получить $2,3 млрд прибыли
Прибыль Международного валютного фонда (МВФ) по итогам текущего года прогнозируется на уровне $2,3 млрд. Как сообщает пресс-служба Фонда, в следующем году прибыль может составить $1 млрд.
Чистый доход от взносов в 2017 году передадут на баланс МВФ для последующей операционной деятельности. Ее баланс к концу года, по прогнозам Фонда, может составить $22,5 млрд.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
7226
-
7188
-
5884
-
5750
-
5633