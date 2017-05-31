В этом году МВФ может получить $2,3 млрд прибыли

На следующий год прибыль МВФ прогнозируется на уровне $1 млрд

Прибыль Международного валютного фонда (МВФ) по итогам текущего года прогнозируется на уровне $2,3 млрд. Как сообщает пресс-служба Фонда, в следующем году прибыль может составить $1 млрд.



Чистый доход от взносов в 2017 году передадут на баланс МВФ для последующей операционной деятельности. Ее баланс к концу года, по прогнозам Фонда, может составить $22,5 млрд.



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