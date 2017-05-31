Кабмин утвердил макропрогноз на ближайшие два года

Рост ВВП Украины за два года должен ускориться до 4%, прогнозирует правительство

Кабинет министров одобрил прогноз макропоказателей на 2018-2020 гг. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.



Рост ВВП Украины в следующем году прогнозируется на уровне 3%, в 2019 году - 3,6%, в 2020 году - 4%.



Представляя проект, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития Степан Кубив сказал, что умеренный прогноз предусматривает активное внедрение запланированных реформ. "По этому сценарию умеренными считаются темпы адаптации бизнеса к новым условиям, сохранение существенных вызовов в экономике. По этому сценарию в 2018 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3%, в 2019 году - на уровне 3,6%, в 2020 году - на уровне 4%", - сказал он.



Еще один сценарий, по словам Кубива, базируется на более оптимистичном прогнозе адаптации бизнеса к новым условиям. По этому сценарию рост ВВП в 2018-2019 гг. прогнозируется на уровне 4%, в 2020 году - до 5%. Третий - пессимистический - сценарий учитывает неустойчивость тенденций в мировой экономике и предполагает рост ВВП в 2018 году на уровне 1,2%, в 2019 году - 1%, в 2020 году - 1,7%.



"В соответствии с международным опытом, с целью минимизации бюджетных рисков в расчеты бюджетных показателей заложен умеренный сценарий… Мы предлагаем первый сценарий, по которому достигнуто взаимопонимание между министерствами, он также приближается к прогнозам МВФ", - добавил он.



Ранее правительство ухудшило прогноз роста ВВП на этот год с 3% до 2%. Сегодня стало известно, что КМУ ухудшил прогнозные показатели ВВП и инфляции на 2017 год до 1,8% и 11,2%, соответственно.



МВФ также ухудшил свой прогноз экономического роста для Украины на этот год - до 2% с 2,9%. На 2018 год прогноз, наоборот, улучшился - с 3% до 3,1%.



Национальный банк Украины в 2017 году прогнозирует рост ВВП на уровне 1,9%. В 2018-2019 годах рост реального ВВП ускорится до 3,2% и 4%, соответственно, говорят в НБУ.



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