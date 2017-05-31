Кабмин ухудшил прогноз по ВВП и инфляции на этот год

Правительство прогнозирует рост экономики в этом году на уровне 1,8% и инфляцию на уровне 11,2%

Фото: пресс-служба НБУ

Правительство ухудшило показатели ВВП и инфляции на 2017 год до 1,8% и 11,2%, соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).



Реальный прирост ВВП, согласно расчетам МЭРТа, прогнозируется на уровне 1,8%; индекс потребительских цен (в среднегодовом измерении) - 111,5; индекс потребительских цен (декабрь 2017 к декабрю 2016) - 111,2.



Министерство отмечает, что прогнозируемые показатели близки к прогнозу МВФ, а именно: 2% роста ВВП, потребительская инфляция в среднегодовом измерении - 11,5%.



Ранее правительство ухудшило прогноз роста ВВП на этот год с 3% до 2%.



МВФ также ухудшил свой прогноз экономического роста для Украины на этот год - до 2% с 2,9%. На 2018 год прогноз, наоборот, улучшился - с 3% до 3,1%.



Национальный банк Украины в 2017 году прогнозирует рост ВВП на уровне 1,9%. В 2018-2019 годах рост реального ВВП ускорится до 3,2% и 4%, соответственно, говорят в НБУ.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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