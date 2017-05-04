Бюджет перевыполнен благодаря "деньгам Януковича" - Казначейство

По данным Госказначейства, за четыре месяца госбюджет по доходам перевыполнен на 18,9%

В январе-апреле 2017 года доходы госбюджета Украины составили 259,78 млрд грн, что на 18,9%, или на 41,21 млрд грн, превышает показатели временного плана. Об этом сообщила Государственная казначейская служба.

По данным Госказначейства, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы возросли на 87,84 млрд грн, или на 51,1%, что связано с поступлением 28 апреля 30 млрд грн от спецконфискации и получением в апреле 10 млрд грн от НБУ (который в прошлом году начал платить в бюджет только в октябре).

Отмечается, что в марте в госбюджет поступило 85,03 млрд грн, что на 42,2%, или на 25,24 млрд грн, больше плана. По сравнению с апрелем прошлого года доходы увеличились почти вдвое - на 98,7%, или на 42,24 млрд грн.

Налоговые поступления за январь-апрель-2017 увеличились к январю-апрелю-2016 на 24,8% - до 109,5 млрд грн, тогда как таможенные - на 30,5%, до 91,07 млрд грн. Временный план на четыре месяца этого года по ним был перевыполнен соответственно на 3,7% и 13,6%.

В то же время в апреле поступления по налогам оказались ниже прошлогоднего значения на 7,6% и ниже плана на 13,2% и составили 18,48 млрд грн.

Ситуацию спасла таможня, где был зафиксирован прирост на 27,3% к апрелю прошлого года и 13,5% к плану - 24,22 млрд грн. В целом это позволило перевыполнить апрельский план по ГФС на 0,2%, а показатель прошлого года - на 9,4%.

Госказначейство также сообщило о росте доходов местных бюджетов за первые четыре месяца этого года на 40,5% к четырем месяцам прошлого года - до 61,71 млрд грн, в том числе в апреле они возросли на 49,8% - до 18,08 млрд грн.

Поступления единого социального взноса в апреле-2017 увеличились к апрелю-2016 на 37,6% и составили 14,89 млрд грн, а за четыре месяца рост поступлений ЕСВ составил 31,6% - до 53,73 млрд грн.

Напомним, 3 мая президент Украины Петр Порошенко сообщил, что конфискованные у окружения Януковича средства в размере $1,1 млрд зачислены на счета Госказначейства.

доходы госбюджета-2017 запланированы в объеме 731,03 млрд грн, расходы - 800,13 млрд грн, что соответственно на 18,6% и 16,8% превышает фактические показатели госбюджета-2016.

Источник: Экономическая правда