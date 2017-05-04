Биткоин подорожал до девятилетнего максимума

Курс биткоина на последней торговой сессии превысил $1,4 тыс.

В ходе торгов биткоин подорожал до рекордного уровня выше $1,4 тыс. после более чем трехкратного роста курса в прошлом году. Повышение котировок объясняется высоким спросом в Японии, где цифровая валюта была признана законным платежным средством, пишет Reuters.



Сайт Cryptocompare, который анализирует торговлю биткоином на биржах всего мира, отмечает, что около 50% объема торгов за последние сутки приходились на пару биткоин/иена.



Криптовалюта подорожала на 3% на сессии европейской биржи Bitstamp, где торги проходят в долларах, - до $1,44 тыс. Это самый высокий показатель с момента запуска в 2008 году.



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