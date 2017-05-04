Розенко: Монетизацию субсидий нужно запустить через неделю
Министерства финансов и социальной политики Украины должны в недельный срок представить и ввести механизм выплаты монетизированной части сэкономленной субсидии гражданам. Выполнение этого постановления должны обеспечить местные органы власти. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, пишет пресс-служба правительства.
"Такую поддержку должны получить около 1,5 млн украинских семей", - сказал Павел Розенко. По решению правительства, выплаты составят около 700 грн "живыми" деньгами.
Вице-премьер поручил провести ревизию всех нормативных актов, в том числе о порядке использования средств субсидии.
Решение о выплате части сэкономленных субсидий Кабмин принял 26 апреля.
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