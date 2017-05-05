Курсы валют НБУ на 05.05.2017

Нацбанк продолжает укреплять гривню

На 5 мая НБУ установил официальные курсы валют на уровне:



2648,5778 грн за $100;

2894,101 грн за 100 евро;

4,6005 грн за 10 руб РФ.



На 4 мая Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:



2652,3425 грн за $100;

2896,0928 грн за 100 евро;

4,6457 грн за 10 руб РФ.



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