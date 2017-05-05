В апреле украинцы продали валюты на $356 млн больше, чем купили
Чистая продажа наличной иностранной валюты гражданами Украины через банковскую систему в апреле составила $356 млн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.
В апреле банки продали наличной валюты на $291,7 млн, купили - на $647,6 млн, уточняет НБУ.
В январе-апреле украинцы продали банкам на $686,3 млн больше наличной валюты, чем купили.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
22075
-
6715
-
5990
-
5215
-
4668
- ГПУ направила в суд обвинительный акт против экс-руководства НБУ 11:47
- Western Union прекращает переводы из России в Украину 11:18
- Межбанк открылся котировками доллара 26,46/26,50 11:03
- В апреле украинцы продали валюты на $356 млн больше, чем купили 10:51
- НБУ вводит в обращение монету Евровидение-2017 в Украине: фото 10:19