В апреле украинцы продали валюты на $356 млн больше, чем купили

В прошлом месяце банки продали гражданам $291,7 млн, а купили у них - $647,6 млн

Чистая продажа наличной иностранной валюты гражданами Украины через банковскую систему в апреле составила $356 млн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



В апреле банки продали наличной валюты на $291,7 млн, купили - на $647,6 млн, уточняет НБУ.



В январе-апреле украинцы продали банкам на $686,3 млн больше наличной валюты, чем купили.



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