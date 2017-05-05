Резервы НБУ выросли до $17,175 млрд

За апрель резервы Нацбанка выросли на $2,05 млрд до $17,175 млрд

Международные резервы Украины на 1 мая составили $17,175 млрд по предварительным данным. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



"По сравнению с мартом они увеличились на $2,052 млрд, или 13,57%, в основном за счет поступлений от Международного валютного фонда и других доноров Украины", - отмечает НБУ.



Динамику резервов в апреле определяло:

1. поступление средств от МВФ по программе расширенного финансирования в сумме $996,2 млн;

2. поступления средств от Еврокомиссии в сумме €579,1 млн;

3. интервенции, по которым Национальный банк на межбанковском валютном рынке Украины купил $402,3 млн, в том числе $201 млн - по интервенциям в форме запроса лучшего курса;

4. платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного долга в иностранной валюте в сумме $68,1 млн, в том числе $6,5 млн - на обслуживание по ОВГЗ.



"По состоянию на 1 мая объем международных резервов покрывал 3,6 месяца будущего импорта и был достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - сообщает регулятор.



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