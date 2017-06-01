Экономика Великобритании показала худшие результаты в G7

Великобритания по итогам первого квартала показала худшие результаты по ВВП в Большой семерке

Соединенное Королевство стало самой худшей по показателям экономикой среди всех развитых рынков мира. Об этом пишет Independent.



По последним данным, рост ВВП Великобритании в первом квартале составил 0,2%. Это худший показатель среди всех государств Большой семерки. Лучший показатель - у Канады (0,9%). Далее следуют Германия (0,6%) и Япония (0,5%). Замыкают пятерку лидеров США (0,3%).



Издание отмечает, что еще год назад, перед голосованием по поводу статуса страны в Евросоюзе, рост экономики Великобритании превышал рост Германии, Японии и Соединенных Штатов.



Инфляция в Великобритании на 1 мая составила 2,7% ввиду довольно резкого падения курса фунта. Эксперты указывают, что сейчас рост цен опережает повышение зарплат. Это может сократить потребление, которое поддерживает экономику.



Ранее в этом месяце Банк Англии ухудшил свой прогноз ВВП на этот год до 1,9%.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.