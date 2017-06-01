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Экономика Великобритании показала худшие результаты в G7

01.06.2017 12:34
Великобритания по итогам первого квартала показала худшие результаты по ВВП в Большой семерке
Фото: EPA

Соединенное Королевство стало самой худшей по показателям экономикой среди всех развитых рынков мира. Об этом пишет Independent.

По последним данным, рост ВВП Великобритании в первом квартале составил 0,2%. Это худший показатель среди всех государств Большой семерки. Лучший показатель - у Канады (0,9%). Далее следуют Германия (0,6%) и Япония (0,5%). Замыкают пятерку лидеров США (0,3%).

Издание отмечает, что еще год назад, перед голосованием по поводу статуса страны в Евросоюзе, рост экономики Великобритании превышал рост Германии, Японии и Соединенных Штатов.

Инфляция в Великобритании на 1 мая составила 2,7% ввиду довольно резкого падения курса фунта. Эксперты указывают, что сейчас рост цен опережает повышение зарплат. Это может сократить потребление, которое поддерживает экономику.

Ранее в этом месяце Банк Англии ухудшил свой прогноз ВВП на этот год до 1,9%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, ВВП, Brexit
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