Профицит госбюджета превысил 19 млрд грн - НБУ
Государственный бюджет Украины за январь-апрель 2017 года выполнен с профицитом на уровне 19,43 млрд грн по сравнению с 22,19 млрд грн дефицита за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на данные Национального банка Украины (НБУ).
Доходы госбюджета за этот период составляют 259,77 млрд грн, расходы - 240,25 млрд грн.
Почти двукратное увеличение доходов госбюджета в апреле обусловлено перечислением части прибыли НБУ и полученных конфискованных средств беглого экс-диктатора Виктора Януковича, указывает НБУ.
Согласно приведенным данным, сводный бюджет за январь-апрель выполнен с профицитом на уровне 38,59 млрд грн против 5,08 млрд грн дефицита за аналогичный период 2016 года.
Доходы сводного бюджета за отчетный период составляют 323,92 млрд грн, расходы - 285,16 млрд грн.
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