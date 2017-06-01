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Профицит госбюджета превысил 19 млрд грн - НБУ

01.06.2017 15:44
Почти двукратное увеличение доходов госбюджета в апреле обусловлено перечислением части прибыли НБУ и полученных конфискованных средств
Фото: Getty Images

Государственный бюджет Украины за январь-апрель 2017 года выполнен с профицитом на уровне 19,43 млрд грн по сравнению с 22,19 млрд грн дефицита за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на данные Национального банка Украины (НБУ).

Доходы госбюджета за этот период составляют 259,77 млрд грн, расходы - 240,25 млрд грн.

Почти двукратное увеличение доходов госбюджета в апреле обусловлено перечислением части прибыли НБУ и полученных конфискованных средств беглого экс-диктатора Виктора Януковича, указывает НБУ.

Согласно приведенным данным, сводный бюджет за январь-апрель выполнен с профицитом на уровне 38,59 млрд грн против 5,08 млрд грн дефицита за аналогичный период 2016 года.

Доходы сводного бюджета за отчетный период составляют 323,92 млрд грн, расходы - 285,16 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, НБУ, Госбюджет
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