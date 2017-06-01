Профицит госбюджета превысил 19 млрд грн - НБУ

Почти двукратное увеличение доходов госбюджета в апреле обусловлено перечислением части прибыли НБУ и полученных конфискованных средств

Государственный бюджет Украины за январь-апрель 2017 года выполнен с профицитом на уровне 19,43 млрд грн по сравнению с 22,19 млрд грн дефицита за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на данные Национального банка Украины (НБУ).



Доходы госбюджета за этот период составляют 259,77 млрд грн, расходы - 240,25 млрд грн.



Почти двукратное увеличение доходов госбюджета в апреле обусловлено перечислением части прибыли НБУ и полученных конфискованных средств беглого экс-диктатора Виктора Януковича, указывает НБУ.



Согласно приведенным данным, сводный бюджет за январь-апрель выполнен с профицитом на уровне 38,59 млрд грн против 5,08 млрд грн дефицита за аналогичный период 2016 года.



Доходы сводного бюджета за отчетный период составляют 323,92 млрд грн, расходы - 285,16 млрд грн.



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