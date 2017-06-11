Чистые резервы НБУ выросли до $5 млрд

С начала этого года Нацбанк нарастил свои чистые валютные резервы на 18%

фото: пресс-служба НБУ

Чистые валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в мае выросли на $347 млн (7,5%), а с начала года - на $751 млн (17,8%) - до $4,98 млрд. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Валовые валютные резервы НБУ (с учетом заемных средств, прежде всего, у МВФ) в мае выросли на $434 млн (+ 2,5%), а с начала года - на $2,07 млрд (+ 13,3%) - до $17,6 млрд.



Справка. Чистые международные резервы - та часть денежной базы, которая обеспечена золотом и конвертируемой валютой. Она растет, если регулятор покупает валюту на межбанковском рынке для поддержки курса.



Ранее сообщалось, что в мае чистая покупка валюты составила $521,2 млн. Средства из резервов НБУ в мае были направлены на платежи по обслуживанию и погашению валютного госдолга. Еще $71,8 млн было направлено на платежи в пользу Международного валютного фонда.



Международные резервы Украины, по предварительным данным, на 1 июня составили $17,617 млрд (в эквиваленте).



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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