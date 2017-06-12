Курс биткоина превысил $3 тысячи
Курс криптовалюты биткоин впервые за все время существования превысил $3 тыс. Об этом сообщает ain.ua со ссылкой на индекс Coindesk.
Считается, что сейчас драйвер подорожания биткоина - это высокий уровень популярности, которым пользуются криптовалюты.
Вчера, 11 июня, новый рекорд установила еще одна цифровая валюта - эфириум. Ее курс превысил $300. При этом последние $100 долларов в цене эта эфириум прибавил за последние две-три недели.
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