Минфин подготовил план реформы таможни
Министерство финансов Украины завершило работу над проектом плана действий по реформированию таможни. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.
Согласно сообщению, Минфин разработал и намерен инициировать ряд законопроектов.
В частности, планируется привести отечественное законодательство в таможенной сфере к стандартам европейского законодательства и правил Всемирной торговой организации, а также развивать международное сотрудничество по вопросам таможенного дела.
Новое законодательство обеспечит эффективный таможенный контроль на основании анализа рисков и будет содействовать развитию торговли, отмечает министерство.
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В конце мая президент Петр Порошенко поручил открыть базы данных таможенных деклараций.
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