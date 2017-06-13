Минфин подготовил план реформы таможни

Министерство финансов закончило работу над проектом плана реформы таможни

Министерство финансов Украины завершило работу над проектом плана действий по реформированию таможни. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.



Согласно сообщению, Минфин разработал и намерен инициировать ряд законопроектов.



В частности, планируется привести отечественное законодательство в таможенной сфере к стандартам европейского законодательства и правил Всемирной торговой организации, а также развивать международное сотрудничество по вопросам таможенного дела.



Новое законодательство обеспечит эффективный таможенный контроль на основании анализа рисков и будет содействовать развитию торговли, отмечает министерство.



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В конце мая президент Петр Порошенко поручил открыть базы данных таможенных деклараций.



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