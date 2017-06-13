Отмена налога на пенсии коснется 500 тыс. граждан - ПФУ

Отмена налога на пенсии для работающих пенсионеров затронет около полумиллиона украинских граждан, сообщили в Пенсионном фонде

Отмена налога на пенсии для работающих пенсионеров, которую планируется провести в рамках пенсионной реформы, коснется 500 тыс. украинских граждан. Об этом сообщил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Владислав Машкин, пишет Укринформ.



"Вопрос отмены затронет около полумиллиона человек, то есть это люди, которые являются пенсионерами и работают одновременно, - им выплачивается пенсия на уровне 85% от назначенного размера, но не меньше, чем полтора размера прожиточного минимума", - отметил Машкин.

Он также подчеркнул, что возможная отмена соответствующей нормы законодательства непосредственно на бюджет Пенсионного фонда критически не повлияет.

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