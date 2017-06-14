 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.84  26.12   EUR:  28.77  29.36
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

ЕС может выделить Украине €55 млн на реформу госфинансов

14.06.2017 11:53
Евросоюз намеревается выделить Украине средства на реформу управления госфинансами, но для этого нужно ускорить выборы Счетной палаты
Фото: EPA

Европейский союз (ЕС) в течение нескольких месяцев может выделить Украине €55 млн на проведении реформы эффективного управления государственными финансами. Об этом сегодня, 14 июня, сообщил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, пишет УНИАН.

Он отметил, что одной из целей соглашения об ассоциации Украины и ЕC, которое полностью вступит в силу в сентябре 2017 года, является помощь Украине в улучшении госуправления.

"В рамках этого мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить эффективное управления госфинансами. С этой целью мы предоставим украинскому правительству огромную программу помощи, которая предусматривает бюджет в €55 млн. Эта программа вступит в силу через несколько месяцев и будет способствовать повышению эффективности управления госсредствами местными общинами", - сказал Мингарелли.

Мингарелли подчеркнул, что ЕС ожидает от украинских властей ускорения процесса избрания членов коллегии Счетной палаты, интенсификации взаимодействия между правительством, Верховной Радой и Счетной палатой. По его словам, парламент должен рассматривать все отчеты Счетной палаты и отслеживать их выполнение.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, ассоциация с ЕС
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров