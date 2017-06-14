ЕС может выделить Украине €55 млн на реформу госфинансов

Евросоюз намеревается выделить Украине средства на реформу управления госфинансами, но для этого нужно ускорить выборы Счетной палаты

Европейский союз (ЕС) в течение нескольких месяцев может выделить Украине €55 млн на проведении реформы эффективного управления государственными финансами. Об этом сегодня, 14 июня, сообщил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, пишет УНИАН.



Он отметил, что одной из целей соглашения об ассоциации Украины и ЕC, которое полностью вступит в силу в сентябре 2017 года, является помощь Украине в улучшении госуправления.



"В рамках этого мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить эффективное управления госфинансами. С этой целью мы предоставим украинскому правительству огромную программу помощи, которая предусматривает бюджет в €55 млн. Эта программа вступит в силу через несколько месяцев и будет способствовать повышению эффективности управления госсредствами местными общинами", - сказал Мингарелли.



Мингарелли подчеркнул, что ЕС ожидает от украинских властей ускорения процесса избрания членов коллегии Счетной палаты, интенсификации взаимодействия между правительством, Верховной Радой и Счетной палатой. По его словам, парламент должен рассматривать все отчеты Счетной палаты и отслеживать их выполнение.



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