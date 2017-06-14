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Кабмин утвердил среднесрочную бюджетную резолюцию

14.06.2017 13:43
Правительство сегодня рассмотрело и утвердило проект бюджетной резолюции сроком до 2020 года
Владимир Гройсман (фото - пресс-служба КМУ)

Кабинет министров Украины переходит на среднесрочное (три года) планирование государственного бюджета. Как сообщает пресс-служба КМУ, об этом сегодня, 14 июня, сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Правительство сегодня рассмотрело проект бюджетной резолюции сроком до 2020 года.

По словам Гройсмана, речь идет о новом процессе финансового планирования, на основе которого будет построен проект государственного бюджета на 2018 год.

В середине апреля президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий введение среднесрочного бюджетного планирования. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект (N6161) 23 марта.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, КМУ, Госбюджет, Гройсман
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