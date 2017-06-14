Кабмин прогнозирует рост ВВП на 5% в 2020 году

Рост экономики Украины за три года может ускориться до 4-5%

Кабинет министров прогнозирует рост экономики Украины на 4-5% в 2020 году. Как сообщает пресс-служба КМУ, об этом сегодня, 14 июня, сказал премьер-министр Владимир Гройсман.



"Правительство прогнозирует рост экономики в 2020 году в 4-5%. Но это зависит от скорости реформ и глубины преобразований", - отметил Гройсман.



31 мая Кабинет министров одобрил прогноз макропоказателей на 2018-2020 гг. Рост ВВП Украины в следующем году прогнозируется на уровне 3%, в 2019 году - 3,6%, в 2020 году - 4%.



Также КМУ ухудшил прогнозные показатели ВВП и инфляции на 2017 год до 1,8% и 11,2%, соответственно.



МВФ также ухудшил свой прогноз экономического роста для Украины на этот год - до 2% с 2,9%. На 2018 год прогноз, наоборот, улучшился - с 3% до 3,1%.



Национальный банк Украины в 2017 году прогнозирует рост ВВП на уровне 1,9%. В 2018-2019 годах рост реального ВВП ускорится до 3,2% и 4%, соответственно, говорят в НБУ.



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