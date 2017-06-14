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ГФС и Нацполиция разоблачили мошенничество с криптовалютами

14.06.2017 18:03
Налоговики и полицейские разоблачили группу лиц, которые отмывали деньги, используя криптовалюты
Фото: EPA

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) совместно с Национальной полицией разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалют. Об этом ГФС сообщает на официальном сайте.

Участники группировки вербовали необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространения криптовалюты биткоин по территории РФ. Таким образом они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности процента перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки, рассказал первый заместитель главы ГФС Сергей Билан

По результатам проведенных обысков налоговики и полиция изъяли более 14,2 млн грн в национальной и иностранной валютах, компьютерную технику, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов. Следственные действия продолжаются.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, ГФС
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