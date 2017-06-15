Российский рубль перестанет быть резервной валютой Беларуси
Национальный банк Беларуси с 1 июля перестанет учитывать российский рубль в составе своих золотовалютных резервов. Об этом следует из сообщения регулятора, передает Reuters.
До этого банк ежемесячно публиковал показатели резервов, рассчитанные по национальной методике, и показатели, рассчитанные по методике МВФ.
С 1 июля регулятор полностью перейдет на международные стандарты.
Национальные стандарты, кроме российского рубля, предполагали включение в состав резервов драгоценных камней и металлов, не относящихся к монетарному золоту.
На 1 июня резервы Белоруси, рассчитанные по стандартам МВФ, составляли $5,2 млрд, по национальным стандартам - $5,6 млрд.
- Российский рубль перестанет быть резервной валютой Беларуси 15:09
- Украина намерена рефинансировать внешний долг 14:26
- ФРС США повысила базовую ставку второй раз за полгода 09:01
- ГФС и Нацполиция разоблачили мошенничество с криптовалютами 18:03
- Минфин прогнозирует сокращение инфляции до 5% к 2020 году 14:12
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
6929
-
4221
-
3147
-
2839
-
2804