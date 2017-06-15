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Российский рубль перестанет быть резервной валютой Беларуси

15.06.2017 15:09
С 1 июля Нацбак Беларуси полностью перейдет на международные стандарты
Фото - Sputnik Беларусь

Национальный банк Беларуси с 1 июля перестанет учитывать российский рубль в составе своих золотовалютных резервов. Об этом следует из сообщения регулятора, передает Reuters.

До этого банк ежемесячно публиковал показатели резервов, рассчитанные по национальной методике, и показатели, рассчитанные по методике МВФ.

С 1 июля регулятор полностью перейдет на международные стандарты.

Национальные стандарты, кроме российского рубля, предполагали включение в состав резервов драгоценных камней и металлов, не относящихся к монетарному золоту.

На 1 июня резервы Белоруси, рассчитанные по стандартам МВФ, составляли $5,2 млрд, по национальным стандартам - $5,6 млрд.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: рубль, Беларусь
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