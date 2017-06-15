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Минфин обязал ГФС создать реестр налоговых рассрочек

15.06.2017 15:30
ГФС создаст реестр рассрочек, который будет находиться на ее официальном сайте
Фото: EPA

Государственная фискальная служба (ГФС) создаст реестр рассрочек, который будет находиться на ее официальном сайте. Об этом говорится в ответе на запрос эксперта по вопросам противодействия коррупции Глеба Каневского, который есть в распоряжении Экономической правды.

"Согласно пункту 100.10 статьи 100 Налогового кодекса Украины, Министерство финансов разработало проект приказа "Об утверждении порядка ведения и формы Реестра заявлений о рассрочке, отсрочке денежных обязательств или налогового долга", - говорится в письме.

Реестр будет размещаться на официальном веб-портале ГФС. Обновление информации будет осуществляться ежедневно и будет содержать исчерпывающую информацию о поданных плательщиками заявлений о рассрочке, отсрочке денежных обязательств или налогового долга и принятых контролирующими органами решений.

Ранее сообщалось, что ГФС предоставляла налоговую рассрочку в 2017 году преимущественно компаниям бизнесмена Рината Ахметова.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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