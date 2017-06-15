Минфин обязал ГФС создать реестр налоговых рассрочек

ГФС создаст реестр рассрочек, который будет находиться на ее официальном сайте

Государственная фискальная служба (ГФС) создаст реестр рассрочек, который будет находиться на ее официальном сайте. Об этом говорится в ответе на запрос эксперта по вопросам противодействия коррупции Глеба Каневского, который есть в распоряжении Экономической правды.



"Согласно пункту 100.10 статьи 100 Налогового кодекса Украины, Министерство финансов разработало проект приказа "Об утверждении порядка ведения и формы Реестра заявлений о рассрочке, отсрочке денежных обязательств или налогового долга", - говорится в письме.



Реестр будет размещаться на официальном веб-портале ГФС. Обновление информации будет осуществляться ежедневно и будет содержать исчерпывающую информацию о поданных плательщиками заявлений о рассрочке, отсрочке денежных обязательств или налогового долга и принятых контролирующими органами решений.





Ранее сообщалось, что ГФС предоставляла налоговую рассрочку в 2017 году преимущественно компаниям бизнесмена Рината Ахметова.



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