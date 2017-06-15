Министерство раздора. Почему ГФС не нужно переподчинять Кабмину

Риск возврата к конструкции Министерства доходов и сборов возрастает

Уже более недели обсуждается возможное решение правительства о переподчинении Государственной фискальной службы от Министерства финансов непосредственно Кабинету министров. Точечные перехваты управления над государственными институтами, начатые еще правительством Яценюка в 2015 году (выведение Государственной аудиторской службы, подчиненной Министру финансов, под эгиду правительства), превращаются в новую порочную практику. Стоит вспомнить только последнее решение по Укрзализныце.

И хотя финальное решение о переподчинении ГФС Кабмину не принято, даже сама попытка этого - вопиющий случай принятия поспешных, неконструктивных, опрометчивых решений в угоду политической конъюнктуры. Более мощного сигнала о развале управляемости и системности процессов государственного управления в сфере экономики, отсутствии минимального уровня командной игры трудно себе представить. Персональные конфликты берут верх над рациональностью и долгом.

Подобное решение несет несколько уровней опасности:

- отказ от любой попытки провести модернизацию фискальной службы (нормы закона 1797 нужно будет отменять), а значит ГФС по прежнему будет государством в государстве с правом устанавливать и контролировать правила, обязательные для бизнеса (фискальный террор будет продолжен);

- риск возврата к чудовищной конструкции Министерства доходов и сборов, что неумолимо приведет к росту административного давления на налогоплательщиков и всплеску коррупции, а значит и ощутимому удару по робкому экономическому росту Украины;

- страна теряет минимум один год для проведения реформ в сфере фискальной политики. Опыт 2014-2016 годов явственно показал, что конфликт групп влияния во власти не позволяет проводить эффективные и так ожидаемые в стране реформы, вспомним хотя бы провал либеральной налоговой реформы (законопроект 3357) в 2015 году;

- аппаратные игры с переподчинением противоречат логике административной реформы, суть которой заключается в четком разделении функции формирования государственной политики и функций ее исполнения.

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Все стороны, доведшие ситуацию до абсурдности, могут и должны немедленно подписать пакт о перемирии и начать работать. Великий французский государственный деятель Шарль де Голль в свое время сказал: "Законность власти основывается на тех чувствах, которые она вдохновляет, на её способности обеспечить национальное единство и преемственность, когда родина в опасности". Иной выход - всем сторонам конфликта добровольно уйти с политической арены.

Вячеслав Черкашин, эксперт по вопросам налоговой политики реанимационного пакета реформ (РПР)