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Биткоин подешевел на четверть

16.06.2017 10:20
Курсы биткоина и эфириума вчера снизились на 25%
Фото: EPA

Курсы биткоина и еще одной криптовалюты, эфириума, резко снизились вчера, 15 июня. Об этом сообщает investing.com.

Снижение стоимости виртуальных валют в определенный момент составляло 25% на фоне опасений, что они попали в волну распродаж.

Биткоин подешевел до $2,43 тыс., рыночная капитализация сегмента этой валюты составила $39,9 млрд. Локальный минимум цены был зафиксирован на уровне $2,19 тыс.

На американской бирже GDAX биткоин подешевел до минимума сессии $2,21 тыс. - наименьшего значения с 30 мая. На других крупных биржах, например, Bitfinex, Poloniex и BitStamp, утром криптовалюта торговался на уровне около $2200.

11 июня, курс биткоина впервые за все время существования превысил отметку в $3 тыс. Курс эфириума в тот же день превысил $300.

Вчера курс эфириума упал до минимума утренней сессии на нью-йоркской бирже - $285,01, а затем восстановился до $290,74. За время торговой сессии снижение стоимости валюты составило $101,16, или приблизительно 25,8%.

Локальный минимум составил $300,7, торги проходили у отметки $329,51.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин
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