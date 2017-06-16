Еврозона выделит Греции €8,5 млрд из пакета помощи
Страны еврозоны согласились выделить Греции очередной транш из пакета помощи в сумме €8,5 млрд. Об этом рассказал глава Еврогруппы (собрания министров финансов стран еврозоны) Йерун Дейсселблум, сообщает Радио Свобода.
Получение транша позволит Греции погасить в июле значительную часть долговых обязательств.
Дейсселблум также отметил, что финансовую помощь Греции готовы предоставить в Международном валютном фонде.
Греческий долг составляет в общей сложности €333 млрд.
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