Еврозона выделит Греции €8,5 млрд из пакета помощи

Страны еврозоны договорились выделить Греции очередной транш финансовой помощи

Страны еврозоны согласились выделить Греции очередной транш из пакета помощи в сумме €8,5 млрд. Об этом рассказал глава Еврогруппы (собрания министров финансов стран еврозоны) Йерун Дейсселблум, сообщает Радио Свобода.



Получение транша позволит Греции погасить в июле значительную часть долговых обязательств.



Дейсселблум также отметил, что финансовую помощь Греции готовы предоставить в Международном валютном фонде.



Греческий долг составляет в общей сложности €333 млрд.

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