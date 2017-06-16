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Еврозона выделит Греции €8,5 млрд из пакета помощи

16.06.2017 10:49
Страны еврозоны договорились выделить Греции очередной транш финансовой помощи
Фото: EPA

Страны еврозоны согласились выделить Греции очередной транш из пакета помощи в сумме €8,5 млрд. Об этом рассказал глава Еврогруппы (собрания министров финансов стран еврозоны) Йерун Дейсселблум, сообщает Радио Свобода.

Получение транша позволит Греции погасить в июле значительную часть долговых обязательств.

Дейсселблум также отметил, что финансовую помощь Греции готовы предоставить в Международном валютном фонде.

Греческий долг составляет в общей сложности €333 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Кризис в Греции, Экономика, ЕС
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