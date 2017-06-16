Бюджет получит 220 млн грн от ГФС

Государственный бюджет получит около 220 млн грн процентов от ГФС

Государственной фискальной службе (ГФС) погасили почти половину предоставленных рассрочек и выплатили 120 млн грн процентов. Об этом ГФС сообщает на официальном сайте.



В течение 2017 года плательщикам предоставили семь рассрочек платежей в бюджет на общую сумму по договорам рассрочки 2,28 млрд грн, из которых на сегодня уже погашено 1,061 млрд грн. Все рассрочки предоставили в течение января-февраля 2017 года. С марта рассрочки платежей в бюджет плательщикам не предоставлялись.



По трем рассрочкам еще не наступили сроки уплаты, а следовательно, они остаются действующими - на сумму 981,2 млн грн. По этим рассрочками государство дополнительно уже получило проценты на сумму 120,3 млн грн и еще получит больше 100 млн гривен до конца года.



Предоставленные рассрочки были полностью обеспечены ликвидным имуществом предприятий на общую сумму 3,29 млрд грн (недвижимость, автомобили, производственное оборудование и т.д.), переданным в налоговый залог согласно требованиям Налогового кодекса Украины.



При этом основную сумму рассрочек (2,004 млрд грн, или 84% от общей суммы предоставленных рассрочек) было предоставлено предприятиям, имеющим важное значение для энергетической безопасности страны, способствуют ускорению полной энергонезависимости и обеспечивают высокие энергетические социальные стандарты.



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