Минфин разработал законопроект о налоге на выведенный капитал

Министерство финансов предлагает заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал

Министерство финансов разработало законопроект, вводящий налог на выведенный капитал. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.



Законопроектом предлагается заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал, предусматривающий налогообложение распределенных дивидендов или приравненных к ним платежей.



При этом произойдет полный отказ от налога на репатриацию. Ставка налога на выведенный капитал составит 15% при уплате дивидендов в адрес юрлица-нерезидента или физлица. Для сравненных с дивидендами платежей ставка будет составлять 20%.



К сравненным платежам Минфин предлагает отнести следующие выплаты: проценты, уплаченные в адрес нерезидентов - связанных лиц; выплаты в рамках договоров страхования или перестрахования в пользу страховщиков-нерезидентов; выплата финансовой помощи неплательщику налога, не возвращенного в течение 12 месяцев; покупка товаров и услуг у связанных лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения; доначисления за трансфертное ценообразование; бесплатное предоставление имущества неплательщику налога; инвестиции в уставный фонд неплательщиков налога; выплата роялти.



Данный законопроект предусматривает, что банковский сектор будет оставаться плательщиком налога на прибыль до 2020 года включительно. Сумма дивидендов, выплачиваемая за 2013-2017 годы, не облагается налогом на выведенный капитал в пределах объема налогооблагаемой прибыли, из которой ранее был уплачен налог на прибыль.



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