Доходы госбюджета-2018 планируются на уровне 790 млрд грн

Стати известны возможные показатели государственного бюджета Украины на следующий год

Доходы общего фонда государственного бюджета в следующем году могут составить 790,2 млрд грн, расходы - 856,6 млрд грн, дефицит - 61,7 млрд грн. Такие параметры указаны в проекте постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2018 год (бюджетной резолюции), сообщает Экономическая правда.



В 2019 году доходы общего фонда госбюджета запланированы в объеме 839,6 млрд грн, расходы - 907,7 млрд грн.



В 2020 году, по прогнозу Минфина, доходы общего фонда госбюджета могут составлять 890,2 млрд грн, расходы - 957,4 млрд грн.



По расчетам Минфина, в последующие годы объем налоговых поступлений увеличится с 704,2 млрд грн в 2018 году до 824,8 млрд грн в 2020 году.



Предельный объем предоставления государственных гарантий в 2018-2020 годах составит не более 3% доходов общего фонда государственного бюджета для реализации исключительно самоокупающихся инвестиционных проектов.



Минфин рассчитал параметры общего фонда госбюджета исходя из того, что обменный курс гривни (в среднем за год) в 2018 году составит - 29,3 грн/долл, в 2019 году - 30,5 грн/долл, в 2020 году - 31 грн/доллар.



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