НБУ снял ряд ограничений на валютном рынке

Нацбанк упростил операции с валютными ценностями для банков и их клиентов

Национальный банк Украины (НБУ) упростил проведение валютных операций по торговле иностранной валютой и банковскими металлами на межбанковском валютном рынке Украины и на международном валютном рынке. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте регулятора.

Упрощение касается проведения валютных операций на условиях "форвард".

НБУ предоставил банкам возможность осуществлять собственные валютные операции на условиях "форвард" без ограничения по группе Классификатора иностранных валют, срока и вида операции, хеджируется (пара валюта/валюта; гривня/валюта). До сих пор такие операции разрешались только при условии, что обе валюты из пары относятся к 1-й группы Классификатора и на срок, не превышающий 365 календарных дней.

Кроме того, регулятор упростил условия проведения форвардных операций для бизнеса - клиентов банков, которые являются субъектами внешнеэкономической деятельности. Такие компании смогут осуществлять обмен (конвертации) валюты на условиях "форвард" без ограничения по группе Классификатора, срока и вида операции.

Также они смогут проводить операции по купле-продаже валюты за гривни на условиях "форвард" для хеджирования риска изменения курса иностранной валюты по отношению к гривне по внешнеторговым операциям без ограничения по группе Классификатора и срока этой операции. Ранее срок таких операций должен составлять до 365 дней.

Расширен спектр операций с банковскими металлами, которые осуществляют уполномоченные банки.

Банки смогут проводить на межбанковском валютном рынке купли-продажи банковских металлов на условиях "тод", "том", "спот", "форвард" или "своп" не только за гривни, как было до сих пор, но и за иностранную валюту.

Кроме того, банки смогут проводить на международных рынках любой иностранную валюту Классификатора операции как по покупке, так и продаже банковских металлов на условиях "тод", "том", "спот", "форвард" или "своп". До сих пор их возможности по продаже банковских металлов были ограничены 1-й группой Классификатора.

Сняты ограничения на проведение операций по обмену безналичной иностранной валюты для физических лиц.

Клиенты смогут осуществлять операции с безналичной валютой без ограничения по группе Классификатора и количества таких операций в течение дня. До сих пор они имели возможность проводить такие операции только один раз в течение дня и только с иностранной валютой 1-й группы Классификатора.

Кроме того, для клиентов-физических лиц банки будут осуществлять обмен наличной иностранной валюты на безналичную без ограничения по группе Классификатора.

Изменения утверждены постановлением правления НБУ №55 от 15 июня 2017 года "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Они вступают в силу с 26 июня 2017 года.