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ВВП Украины в первом квартале вырос на 2,5%

19.06.2017 18:14
Номинальный ВВП в первом квартале составил 584 млрд грн
Фото: Getty Images

Реальный валовый внутренний продукт Украины (с учетом сезонного фактора) в первом квартале 2017 года вырос на 2,5% в годовом измерении (по сравнению с первым кварталом 2016 года). Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Номинальный ВВП составил 583,9 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 13,72 тыс. грн.

31 мая Кабинет министров одобрил прогноз макропоказателей на 2018-2020 гг. Рост ВВП Украины в следующем году прогнозируется на уровне 3%, в 2019 году - 3,6%, в 2020 году - 4%.

Также КМУ ухудшил прогнозные показатели ВВП и инфляции на 2017 год до 1,8% и 11,2%, соответственно.

МВФ также ухудшил свой прогноз экономического роста для Украины на этот год - до 2% с 2,9%. На 2018 год прогноз, наоборот, улучшился - с 3% до 3,1%.

Национальный банк Украины в 2017 году прогнозирует рост ВВП на уровне 1,9%. В 2018-2019 годах рост реального ВВП ускорится до 3,2% и 4%, соответственно, говорят в НБУ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, ВВП, Госстат
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