Канада ратифицировала торговое соглашение с Украиной

Президент Порошенко сообщил, что губернатор Канады подписал соглашение о зоне свободной торговли с Украиной

Генерал-губернатор Канады вчера, 1 июня, подписал соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.



"С учетом ратификации нидерландским Сенатом соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС это решение имеет более чем символическое значение", - подчеркнул Порошенко.



По его словам, для Украины эти решения являются свидетельством результативности проводимых реформ.



Сенат Канады ратифицировал это соглашение 19 мая.



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Украина и Канада подписали соглашение о свободной торговле 11 июля прошлого года.



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