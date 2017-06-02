Канада ратифицировала торговое соглашение с Украиной
Генерал-губернатор Канады вчера, 1 июня, подписал соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
"С учетом ратификации нидерландским Сенатом соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС это решение имеет более чем символическое значение", - подчеркнул Порошенко.
По его словам, для Украины эти решения являются свидетельством результативности проводимых реформ.
Сенат Канады ратифицировал это соглашение 19 мая.
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Украина и Канада подписали соглашение о свободной торговле 11 июля прошлого года.
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