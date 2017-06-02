Расходы госбюджета выросли на четверть

В январе-апреле расходы госбюджета составили около 240 млрд грн, что на 24% больше, чем за анлогичный период прошлого года

Фото: пресс-служба НБУ

Расходы государственного бюджета в январе-апреле составили 240,25 млрд грн, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.



Расходы по общему фонду выросли на 23,2% - до 227,96 млрд грн при плане на этот период в 241,28 млрд грн.



В апреле расходы составили 55,69 млрд грн, в том числе по общему фонду - 52,13 млрд грн. Доходы госбюджета в январе-апреле увеличились на 51,1% - до 259,79 млрд грн, в том числе общего фонда - на 31,5%, до 213,24 млрд грн.



Благодаря спецконфискации (29,67 млрд грн) и перечислению 10 млрд грн от Национального банка в апреле бюджет получил 85,03 млрд грн, из которых 50,76 млрд грн - по общему фонду.



Профицит бюджета в январе-апреле составил 19,43 млрд грн благодаря апрельскому профициту спецфонда в 30,52 млрд грн, причиной которого стала спецконфискация.



Общий фонд госбюджета в январе-апреле был сведен с дефицитом 13,67 млрд грн при плане на этот период в 52,58 млрд грн, в том числе в апреле дефицит вырос на 1,34 млрд грн.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter