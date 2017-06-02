 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.13  26.36   EUR:  29.12  29.66
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Расходы госбюджета выросли на четверть

02.06.2017 10:05
В январе-апреле расходы госбюджета составили около 240 млрд грн, что на 24% больше, чем за анлогичный период прошлого года
Фото: пресс-служба НБУ

Расходы государственного бюджета в январе-апреле составили 240,25 млрд грн, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.

Расходы по общему фонду выросли на 23,2% - до 227,96 млрд грн при плане на этот период в 241,28 млрд грн.

В апреле расходы составили 55,69 млрд грн, в том числе по общему фонду - 52,13 млрд грн. Доходы госбюджета в январе-апреле увеличились на 51,1% - до 259,79 млрд грн, в том числе общего фонда - на 31,5%, до 213,24 млрд грн.

Благодаря спецконфискации (29,67 млрд грн) и перечислению 10 млрд грн от Национального банка в апреле бюджет получил 85,03 млрд грн, из которых 50,76 млрд грн - по общему фонду.

Профицит бюджета в январе-апреле составил 19,43 млрд грн благодаря апрельскому профициту спецфонда в 30,52 млрд грн, причиной которого стала спецконфискация.

Общий фонд госбюджета в январе-апреле был сведен с дефицитом 13,67 млрд грн при плане на этот период в 52,58 млрд грн, в том числе в апреле дефицит вырос на 1,34 млрд грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Министерство финансов, Госбюджет
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров