Греции удалось избежать экономического спада
Экономика Греции выросла на 0,4% в первом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом после падения на 1,2% в четвертом квартале прошлого года. Об этом пишет Financial Times.
Издание отмечает, что Греции удалось избежать рецессии.
Рост ВВП в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 0,4%, хотя ранее греческое статистическое ведомство констатировало падение на уровне 0,5%.
Власти Греции прогнозируют, что в 2017 году экономика страны вырастет на 1,8%.
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