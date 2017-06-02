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Греции удалось избежать экономического спада

02.06.2017 15:40
Рост ВВП Греции в первом квартале составил 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом
Фото: EPA

Экономика Греции выросла на 0,4% в первом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом после падения на 1,2% в четвертом квартале прошлого года. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что Греции удалось избежать рецессии.

Рост ВВП в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 0,4%, хотя ранее греческое статистическое ведомство констатировало падение на уровне 0,5%.

Власти Греции прогнозируют, что в 2017 году экономика страны вырастет на 1,8%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Кризис в Греции, Экономика, ЕС
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