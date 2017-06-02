Греции удалось избежать экономического спада

Рост ВВП Греции в первом квартале составил 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом

Экономика Греции выросла на 0,4% в первом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом после падения на 1,2% в четвертом квартале прошлого года. Об этом пишет Financial Times.



Издание отмечает, что Греции удалось избежать рецессии.



Рост ВВП в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 0,4%, хотя ранее греческое статистическое ведомство констатировало падение на уровне 0,5%.



Власти Греции прогнозируют, что в 2017 году экономика страны вырастет на 1,8%.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.