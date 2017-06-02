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Госдолг вырос до $74,3 млрд - Минфин

02.06.2017 17:48
За январь-апрель госдолг Украины вырос на 5% и составил $74,3 млрд
Фото: Getty Images

Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-апрель вырос в долларовом эквиваленте на $3,33 млрд, или на 4,7%, - до $74,31 млрд. Об этом сообщает Министерство финансов на официальном сайте.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 43,16 млрд грн, или на 2,2%, - до 1,973 трлн грн.

Рост государственного и гарантированного государством долга за апрель составил $1,95 млрд, или 2,7% в долларовом эквиваленте, 21,12 млрд грн, или 1,1% в гривневом эквиваленте.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Министерство финансов, Госдолг
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