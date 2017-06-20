Кабмин спрогнозировал курс гривни до 2020 года
Утвержденная Кабинетом министров бюджетная резолюция на 2018-2020 годы предусматривает среднегодовой курс гривни к доллару на уровне 29-31 грн/$.
По базовому сценарию, в этом году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 27,8 грн/$, в 2018 году - на уровне 29,3 грн/$, в 2019 - 30,5 грн/$, в 2020 - 31 грн/$.
На 20 июня НБУ установил официальный курс гривни на уровне 26,02/$.
Курс гривни начал укрепляться с начала апреля после получения Украиной четвертого транша кредита Международного валютного фонда на $1 млрд.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
8567
-
7680
-
3556
-
3093
-
2994