 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.85  26.11   EUR:  28.77  29.32
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Кабмин спрогнозировал курс гривни до 2020 года

20.06.2017 08:51
По базовому сценарию, в 2020 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 31 грн/$

Утвержденная Кабинетом министров бюджетная резолюция на 2018-2020 годы предусматривает среднегодовой курс гривни к доллару на уровне 29-31 грн/$.

По базовому сценарию, в этом году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 27,8 грн/$, в 2018 году - на уровне 29,3 грн/$, в 2019 - 30,5 грн/$, в 2020 - 31 грн/$.

На 20 июня НБУ установил официальный курс гривни на уровне 26,02/$.

Курс гривни начал укрепляться с начала апреля после получения Украиной четвертого транша кредита Международного валютного фонда на $1 млрд.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гривня, Доллар, Курс валют
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров