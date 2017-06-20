Кабмин спрогнозировал курс гривни до 2020 года

По базовому сценарию, в 2020 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 31 грн/$

Утвержденная Кабинетом министров бюджетная резолюция на 2018-2020 годы предусматривает среднегодовой курс гривни к доллару на уровне 29-31 грн/$.

По базовому сценарию, в этом году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 27,8 грн/$, в 2018 году - на уровне 29,3 грн/$, в 2019 - 30,5 грн/$, в 2020 - 31 грн/$.

На 20 июня НБУ установил официальный курс гривни на уровне 26,02/$.

Курс гривни начал укрепляться с начала апреля после получения Украиной четвертого транша кредита Международного валютного фонда на $1 млрд.