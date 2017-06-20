Пенсионная реформа в Украине. В чем ее суть?

Будущая пенсионная реформа призвана повысить выплаты и сократить дефицит ПФУ, но сделать это будет непросто, считает Григорий Овчаренко

Недавно Кабинет Министров представил презентацию будущей пенсионной реформы. Она призвана решить сразу два проблемных вопроса: повышение пенсий и сокращение дефицита Пенсионного фонда Украины. Сделать это будет непросто, ведь рост пенсий при неизменных доходах Пенсионного фонда будет только увеличивать его дефицит.



Подводные камни



Нынешний проект реформы предполагает "осовременивание" пенсий - введение новых правил определения пенсионных выплат. Показатель средней зарплаты, по которому рассчитываются пенсии сейчас, будет повышен в три раза. В результате с 1 октября 5,6 миллионов пенсионеров получают повышение пенсий до тысячи гривень. Также предполагается внедрение нового механизма ежегодной индексации пенсий для защиты от инфляции.



Кроме этого, правительство предлагает сдвинуть плановые сроки повышения минимальных пенсий на 5% не с 1 декабря, а с 1 октября. Цена осовременивания пенсий - рост расходов Пенсионного фонда почти на 12 млрд грн в этом году и на 30 млрд грн в 2018-ом. Основным фокусом предложенной реформы стало повышение социальных стандартов пенсионеров за счет повышения минимального уровня пенсий. С одной стороны необходимость повышения уровня пенсий неоспорима, но вряд ли это можно назвать реформой.



Вторая часть реформы должна решить проблему дефицита Пенсионного фонда. Правительство предлагает постепенное увеличение возраста выхода на пенсию до 65 лет в случае недостаточного страхового (трудового) стажа в размере 25 лет и возможность "докупить" отсутствующий стаж путем дополнительных соцвзносов.



По сути, проект реформы предполагает скрытое повышение пенсионного возраста. Справедливо ли это? Страны со сроками выхода на пенсию менее 65 лет - это в основном страны со слабой экономикой и низкими социальными стандартами, такие как Албания, Болгария, Молдова, Греция. В Германии выходят на пенсию с 65 лет, но у них и социальные стандарты выше. Очевидно, правильнее было бы предусмотреть поэтапное увеличение срока выхода на пенсию, которое предполагало бы улучшение уровня социальных стандартов до европейских стран - Австрии или Германии, где высокие стандарты являются обязательным элементом выхода на пенсию в более позднем возрасте.



Есть ли компромисс



В Украине, как и во многих странах, наблюдается тенденция старения населения. То есть количество пенсионеров по отношению к работающему населению увеличивается при неизменном возрасте выхода на пенсию. Внедрение накопительной составляющей позволяет решить проблему маленьких пенсий без влияния на расходы бюджета пенсионного фонда.



Сдерживающий фактор для проводимых реформ - неофициальное трудоустройство и выплата зарплат в конвертах. По оценкам экспертов, как минимум каждый четвертый работник не делает социальных взносов. У наемных сотрудников нет мотивации влиять на работодателя и добиваться белой зарплаты. Любое же давление фискальных органов для увеличения поступлений в бюджет и "обеления" зарплат натыкается на яростное сопротивление как бизнеса, так и общественности.



Ни бизнес, ни население не верит в возможность эффективного управления государством нашими пенсиями. Это создает дилемму, когда наше желание иметь повышенные соцстандарты не подкрепляется нашими действиями по переходу на "белые" условия работы. Только передача пенсионных сбережений в руки самих работников сможет стать стимулом для работника и работодателя вывести зарплаты из "тени" и повышать свои социальные отчисления.



Оппоненты накопительного уровня оперируют и другими аргументами, такими, как нестабильность финансовой системы, так и неразвитость фондового рынка. Тем не менее, рынок предоставляет достаточно инструментов защиты от инфляции и девальвации в виде депозитов и государственных облигаций, чего достаточно для старта реформы. Так, по итогам прошлого года, 82% вложений пенсионных фондов (от 2 млрд грн общего объема активов НПФ) были инвестированы в облигации внутреннего госзайма и депозиты. Требования законодательства к защите пенсионных сбережений предполагают тщательный контроль за компаниями по управлению активами и администраторами пенсионных фондов, а также наличие системы риск-менеджмента.



Предложенные Кабинетом министров изменения не предполагают рецепта борьбы с уменьшением уровня пенсий в долгосрочном периоде. Комментарии правительства о необходимости решения текущих проблем, как и в прошлом, говорят о нежелании проводить требуемые, но радикальные изменения - в том числе, внедрение накопительной составляющей.



Без внедрения второго уровня, мы, как Дон Кихоты, будем и дальше продолжать бороться с ветряными мельницами - низкими пенсиями и дефицитом Пенсионного фонда.

Григорий Овчаренко, руководитель подразделения по управлению локальными активами группы ICU



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