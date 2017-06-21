Минфин одолжил 245,5 млн грн
Министерство финансов вчера, 20 июня, на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 245,49 млн грн.
Согласно сообщению пресс-службы Минфина, 201,34 млн грн привлечено в результате размещения гривневых облигаций сроком обращения два года со средневзвешенной доходностью 14,46% годовых, еще 44,15 млн грн - ценных бумаг сроком один год с доходностью 14,4% годовых.
Также к размещению предлагались ценные бумаги со сроком обращения 168 дней, однако они проданы не были.
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