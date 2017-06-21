Кабмин сегодня передаст в парламент проект пенсионной реформы

Премьер-министр сообщил, что правительство готово сегодня передать в Верховную Раду проект пенсионной реформы

Кабинет министров готов передать в Верховную Раду окончательно согласованный проект пенсионной реформы. Об этом сообщил премьер Владимир Гройсман сегодня, 21 июня.



"Сегодня направим в парламент проект законов по пенсионной реформе", - сказал он.



Глава правительства добавил, что осовременивание пенсий будет учитывать увеличение втрое базы начислений, а со следующего года осовременивание станет автоматическим.



Отдельное внимание - преодолению дефицита Пенсионного фонда, который сейчас составляет более 140 млрд грн. "Мы обеспечим бездефицитность системы в течение 7-10 лет. Пенсионный фонд будет работать стабильно", - заверил Гройсман.



Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Лагард отметила важность проведения сбалансированной пенсионной реформы, которая будет отвечать интересам Украины и ее граждан, а также гарантировать справедливые стандарты социального обеспечения.



Порошенко также обсудил с директором-распорядителем МВФ перспективы проведения в Украине приватизации и поднял вопрос функционирования банковской системы и реформы сферы государственных финансов.



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