Субсидии, дороги, медицина: Кабмин нашел применение 24 млрд грн

Правительство предлагает направить 24 млрд грн перевыполнения доходов госбюджета на социальные, инфраструктурные и оборонные потребности

Кабинет министров Украины в рамках перераспределения 24 млрд грн перевыполнения показателя доходов госбюджета предлагает направить средства на социальные, инфраструктурные и оборонные проекты. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, Гройсман заявил, что достигнутый результат - это реальная работа по детенизации и укреплению экономики. При этом, подчеркнул премьер, если бы не блокада Донбасса, перевыполнение бюджета было бы значительно больше.

"Сейчас мы имеем перевыполнение плана поступлений в размере 24 млрд грн. Мы направляем средства на необходимые потребности: 14 млрд грн будут направлены на субсидии. Также выделяем средства на строительство дороги Львов - Тернополь - Хмельницкий - Винница - Умань - Одесса - Николаев. Продолжим программу бесплатных лекарств - выделяем 200 млн грн для полноценного финансирования программы и расширения перечня лекарств", - сообщил Гройсман.

Отдельная строка финансирования: 400 млн грн - дополнительная медицинская субвенция, 500 млн грн - дополнительные ресурсы для Академии медицинских наук, 300 млн - на обеспечение зарплат шахтерам, 60 млн грн на закупку детского ангиографа, а также расходы на Министерство обороны и МВД.

"Будем просить парламент уже завтра принять эти решения, и сможем направлять средства (по потребностям)", - сказал премьер-министр.