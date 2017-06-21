НБУ предлагает ввести патентный сбор для всех обменников

Нацбанк хочет бороться с минимизацией налогообложения крупными сетями обменных пунктов

Национальный банк Украины (НБУ) решил бороться с минимизацией налогообложения крупными сетями обменных пунктов. Об этом рассказал директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз, пишет Экономическая правда.



"Например, за 2016 год ряд крупных игроков показал прибыль в размере всего 400-500 грн с каждого пункта обмена валюты. У некоторых компаний еще хуже - зафиксирован убыток. При этом все понимают, что деятельность по обмену валют высокоприбыльна. Очевидно, что заявленная маржа в некоторых обменных пунктах мизерная: 1-2 коп.", - отмечает Бевз.



Низкая маржа преследует цель не платить налог на прибыль, поэтому НБУ инициирует изменение налогообложение этих операторов валютного рынка. По словам Бевза, необходимо заменить налог на прибыль от валютообменных операций патентным сбором с фиксированной ставкой на один обменник.



Однако регулятор не уполномочен ввести патентный сбор. Для этого нужны изменения в Налоговый кодекс, напоминает сотрудник НБУ.



Инициатива Нацбанка преследует цель легализовать все обменные операции, которые проводятся в таких офисах, подчеркивает Бевз.



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