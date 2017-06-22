Кабмин внес в парламент проект пенсионной реформы

Пакет законопроектов по пенсионной реформе зарегистрирован в Верховной Раде

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроекты по пенсионной реформе в Украине. Это следует из сообщения на официальном сайте парламента, однако тексты документов отсутствуют.



Внесены законопроекты N6617 "Проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий Кабинет министров Украины", N6616 "Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по вопросам пенсионного обеспечения", N6615 "Проект закона о внесении изменений в статью 588 Таможенного кодекса Украины по вопросам пенсионного обеспечения", N6614 "Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий".



Президент Украины Петр Порошенко 20 июня встретился в Вашингтоне с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Лагард отметила важность проведения сбалансированной пенсионной реформы, которая будет отвечать интересам Украины и ее граждан, а также гарантировать справедливые стандарты социального обеспечения.



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