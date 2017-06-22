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В госбюджет поступило 35 млн грн налога на недвижимость - ГФС

22.06.2017 12:42
Владельцы недвижимости заплатили 35 млн грн налога, наибольшая сумма зафиксирована в Хмельницкой области
Фото: пресс-служба НБУ

Владельцы недвижимости уже заплатили 35 млн грн налога на недвижимое имущество. Об этом рассказал директор департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы (ГФС) Павел Дроняк, сообщается на официальном сайте.

По его словам, наибольшие суммы начислений налога в Хмельницкой области (42 млн грн), а также во Львовской (33 млн грн) и Винницкой (29 млн грн).

Дроняк напомнил, что физические лица уплачивают налог в течение 60 дней с момента вручения налогового уведомления-решения.

Он добавил, что в этом году налог на недвижимость платится по ставкам за 2016 год и с использованием льгот, которые были законодательно определены в этот период.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение, ГФС
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