НБУ: Рост ВВП по итогам года может оказаться ниже прогнозируемого

Нацбанк отмечает замедление роста экономики Украины во втором квартале

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует дальнейшее замедление роста экономики во втором квартале текущего года. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



НБУ отмечает, что в первом квартале экономика Украины ожидаемо замедлила рост. По данным Госстата, в январе-марте рост реального ВВП замедлился до 2,5% в годовом выражении, а в квартальном - до 0,3%.



"Такие темпы роста в годовом измерении были несколько ниже оценок Национального банка, опубликованных в инфляционном отчете за апрель 2017 (3% г/г) и основанных на показателях выпуска в базовых отраслях экономики", - сообщает НБУ.



Однако в целом замедление годовых темпов по сравнению с IV кварталом прошлого года было ожидаемым. Нацбанк объясняет его, в том числе, транспортной блокадой оккупированных районов Донбасса с середины квартала и захватом предприятий на этих территориях.



Во втором квартале потребительский спрос продолжил расти в условиях повышения реальных зарплат и укрепления гривни в паре с долларом, сообшает НБУ.



"В то же время текущая динамика ВВП и его составляющих… свидетельствует об усилении рисков, что рост ВВП по результатам 2017 может быть ниже прогноза НБУ (1,9% г/г)", - сообщает регулятор.



31 мая Кабинет министров одобрил прогноз макропоказателей на 2018-2020 гг. Рост ВВП Украины в следующем году прогнозируется на уровне 3%, в 2019 году - 3,6%, в 2020 году - 4%.



Также КМУ ухудшил прогнозные показатели ВВП и инфляции на 2017 год до 1,8% и 11,2%, соответственно.



МВФ также ухудшил свой прогноз экономического роста для Украины на этот год - до 2% с 2,9%. На 2018 год прогноз, наоборот, улучшился - с 3% до 3,1%.



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