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НБУ: Рост ВВП по итогам года может оказаться ниже прогнозируемого

22.06.2017 15:51
Нацбанк отмечает замедление роста экономики Украины во втором квартале
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует дальнейшее замедление роста экономики во втором квартале текущего года. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

НБУ отмечает, что в первом квартале экономика Украины ожидаемо замедлила рост. По данным Госстата, в январе-марте рост реального ВВП замедлился до 2,5% в годовом выражении, а в квартальном - до 0,3%.

"Такие темпы роста в годовом измерении были несколько ниже оценок Национального банка, опубликованных в инфляционном отчете за апрель 2017 (3% г/г) и основанных на показателях выпуска в базовых отраслях экономики", - сообщает НБУ.

Однако в целом замедление годовых темпов по сравнению с IV кварталом прошлого года было ожидаемым. Нацбанк объясняет его, в том числе, транспортной блокадой оккупированных районов Донбасса с середины квартала и захватом предприятий на этих территориях.

Во втором квартале потребительский спрос продолжил расти в условиях повышения реальных зарплат и укрепления гривни в паре с долларом, сообшает НБУ.

"В то же время текущая динамика ВВП и его составляющих… свидетельствует об усилении рисков, что рост ВВП по результатам 2017 может быть ниже прогноза НБУ (1,9% г/г)", - сообщает регулятор.

31 мая Кабинет министров одобрил прогноз макропоказателей на 2018-2020 гг. Рост ВВП Украины в следующем году прогнозируется на уровне 3%, в 2019 году - 3,6%, в 2020 году - 4%.

Также КМУ ухудшил прогнозные показатели ВВП и инфляции на 2017 год до 1,8% и 11,2%, соответственно.

МВФ также ухудшил свой прогноз экономического роста для Украины на этот год - до 2% с 2,9%. На 2018 год прогноз, наоборот, улучшился - с 3% до 3,1%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, ВВП
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