Налоговый комитет пожаловался Гройсману на Данилюка (обновлено)

Часть членов налогового комитета направили письмо премьер-министру с критикой министра финансов. Добавлен комментарий Нины Южаниной

Часть депутатов парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики требует от премьер-министра Владимира Гройсмана уволить министра финансов Александра Данилюка. Об этом сообщил депутат от фракции Самопомощь Андрей Журжий, пишет ЭП.

"Президент Петр Порошенко дал команду "фас" на увольнение Данилюка. Делаться это будет руками верного исполнителя Нины Южаниной, которая не делает ни малейших движений без согласования с Банковой и Игорем Кононенко", - написал Журжий в Facebook.

По его словам, 19 июня часть депутатов, членов налогового комитета во главе с Южаниной направили письмо Гройсману с критикой министра финансов и с фактическим требованием его уволить.

"Само письмо насквозь пропитано обвинениями в отсутствии сотрудничества министра с членами комитета и в его некомпетентности", - заявил депутат.

"Похожие обвинения в свое время забрасывались Южаниной в адрес предыдущего министра Натальи Яресько и ее заместителей. Особенно цинично выглядят обвинения комитета в неудовлетворительной реформе Государственной фискальной службы", - добавил Журжий.

Обновлено. В свою очередь Южанина считает заявление Журжия политическим пиаром. "Отдельным представителям объединения Самопомощь в последнее время не хватает поводов для политического пиара. Поэтому А.Журжий в очередной раз пытается превратить в политический скандал поиски путей налаживания конструктивного сотрудничества с правительством большинства членов Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики", - написала она у себя в Facebook.

"Несмотря на политический пиар А. Журжия, Комитет будет продолжать конструктивную работу", - добавила Южанина.

Напомним, Александр Данилюк был назначен на должность министра финансов 14 апреля прошлого года.